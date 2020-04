El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, ya había expresado su rechazo de un modo claro (“Si dependiera de mí, no sale ningún recluso”) y esta mañana reafirmó su postura, con una comparación entre la realidad de los internos y la de quienes trabajan diariamente en ámbitos peligrosos: “(El Covid-19) no es un virus que ataca solamente a los presos... ataca también a los médicos que están en la primera línea en terapia intensiva, ataca también a los policías que trabajamos las 24 horas desde hace 37 días sin saber muy bien cómo funcionaba esto, y no por eso nos fuimos a nuestras casas” .