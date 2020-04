La embajadora israelí le agradeció a Helene, una de las fundadoras de “Niños Escondidos” y aseguró que “sé muy bien lo difícil que es recordar las experiencias de la Shoá, cuando yo era niña, mi abuelo me contó cuando él regresó al continente europeo a rescatar a los niños de los orfanatos y los hogares de familias para traerlos a esta tierra, cuando todavía no estaba el Estado de Israel. Por eso valoro especialmente que a pesar de las condiciones globales hagamos este evento de un modo en particular, porque tenemos que buscar que no se repita lo que ya sucedió”.