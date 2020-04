“Expresamos nuestro más enérgico repudio a la solicitud que ha realizado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en favor del corrupto recluso y condenado ex secretario de transporte Ricardo Jaime, al peticionar a la Cámara Federal de Casación que se le otorgue la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Tal pedido no es otra cosa que el intento de otorgar un beneficio que no se sostiene en pericias médicas acordes. La situación del corrupto corresponsable de la muerte de 52 inocentes en la masacre de Once, entre otras causas en las que está condenado, está impulsada por el propio reo, quien ha decidido, hace unos días, comenzar una huelga de hambre", sostuvieron en un comunicado.