Menghini además atacó con dureza la presentación que hizo la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El abogado señaló que “Dicha presentación ha sorprendido a esta querella, pero a su vez ha indignado a mis representados y me consta que ha generado el mismo efecto en el resto de los familiares de fallecidos en la Tragedia de Once. Está claro que dicha excepcional participación no es un acto desinteresado, es un acto de fidelidad para quien fuera compañero de los actuales funcionarios durante su penosa gestión pública, y aquellos, violando toda ética, concurren pretendiendo presionar a V.E. y buscando favorecer la situación procesal de su amigo, quien ya sabemos ha actuado en la función pública sin la mínima ética ni moral, defraudando al estado, aceptando dádivas y finalmente, como determinaron V.E., causando la muerte de 52 inocentes. Pereciera, y en realidad así es, que la Sec. de DDHH de la Nación no actúa como amicus curiae, sino que actúa y permítaseme el neologismo como amicus reo, y solo tratando de favorecer al condenado. La presentación debe ser rechazada en principio porque resulta extemporánea ya que en esta instancia solo viene a intentar salvar las falencias claras de la presentación que motiva el presente, y a introducir asuntos y reseñas de fallos ajenos al caso en análisis. Aquí V.E. no hay preventiva a analizar, hay condena firme y por delitos graves y la situación carcelaria de Jaime (preso con privilegios, en pabellón especial, sin compañeros peligrosos y donde se puede cumplir el distanciamientos social impuesto) no importa ningún riesgo para su integridad física, aun ante el riesgo del COVID-19 que resulta imperioso decirlo, es el mismo de toda la población, dentro y fuera de los pabellones La insólita e ilegítima presentación no aporta criterios legales objetivos sobre la pretendida arbitrariedad que ameritaría revocar el Fallo y es, entonces, una clara intromisión del Poder ejecutivo en el ámbito de otro Poder Constitucional, por lo cual debe ser desestimada”.