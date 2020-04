-No tenemos condiciones favorables. Tenemos tres fallecidos. El segundo fue una mujer que tenía una enfermedad de base y se contagió en el mismo sanatorio donde se atendió. Por lo tanto no tenemos las condiciones dadas en los grandes centros urbanos . En los pueblos chicos, donde no circula el virus comunitario y donde no existen posibilidades de contagio, tienen una vida normal. Pero en ciudades como la capital de La Rioja o Chilecito es muy difícil que podamos hacer la cuarentena administrada.