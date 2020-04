Rodolfo Suárez, de Mendoza, se alquiló a último momento un avión privado a un precio de costo, porque la provincia no tiene. Además, sabe que a su regreso tendrá que hacer una cuarentena de 14 días, como manda el protocolo mendocino. Gustavo Valdés, de Corrientes, había decidido no viajar, pero al ver que los demás lo hacían, no le quedó más remedio. Otros salieron hoy mismo pero bien temprano, como es el caso del neuquino Omar Gutiérrez, quizás el más preocupado por la crisis de inversiones.