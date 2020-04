Lo explicitó el titular de la UOM, Antonio Caló, que admitió que las medidas que decidió el Presidente en la extensión de la cuarentena “no fueron tan flexibles como algunos esperaban”. Gerardo Martínez, el líder de la UOCRA, que también esperaba que se reanudara la construcción del sector privado, dijo en declaraciones periodísticas: “El problema es que no todos tenemos las mismas posibilidades. Los trabajadores públicos tienen garantizado el ingreso. Los privados, sean de la construcción, textiles, gastronómicos o metalmecánica, estamos en inferioridad de condiciones. No hay garantía ante el parate”.