El dilema de las Malvinas y el coronavirus: sumar los casos en las islas, ¿una cuestión de soberanía?

¿Debe Argentina extremar los cuidados en cuanto a sus reclamos de soberanía incluyendo en todas sus comunicaciones públicas sobre el COVID-19 los casos de las islas del Atlántico sur? Hoy no lo está haciendo. "No lo definimos aún, pero elevamos el tema al Ministerio de Salud”, dijeron fuentes de la Cancillería cuando Infobae hizo notar que los infectados de Malvinas no estaban siendo contabilizados