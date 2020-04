Ayer, el Tribunal Oral Federal 4 dictó el beneficio para Amado Boudou al contemplar que su condena por “cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública” en el salvataje de la ex Ciccone Calcográfica no está firme, y estipuló que el ex funcionario sea controlado mediante un sistema de mecanismo electrónico, como las pulseras o tobilleras previstas en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Por lo tanto, pasará su sentencia en un edificio porteño del barrio de Barracas.