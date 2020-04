Si bien es cierto que fábricas recuperadas, por ejemplo de fideos o de envasado de legumbres, y que forman parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), no se inscribieron en la compulsa de precios porque no tienen la capacidad de volumen de entrega exigida en la contratación directa; también es veraz que desde la cartera de Arroyo no se los tuvo en cuenta ni en un solo renglón del pliego de compra a pesar de las sugerencias que habían partido de parte de los dirigentes sociales que son funcionarios en en ese ministerio, como Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social, y uno de los conductores del Movimiento Evita, a través del cual maneja unos 400.000 planes sociales y 1.500 merenderos y comedores en todo el país.