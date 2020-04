Como Verón Guerra, en el consulado argentino de Madrid hubo también una funcionaria que contrajo la enfermedad, lo que llevó a cerrar tanto la embajada como el consulado con oficinas en el mismo edificio y mantener guardias mínimas. De todos modos la disposición adoptada para evitar contagios no impide la continuidad del operativo de ayuda a los argentinos que quedaron varados en España. Catorce días después de esa decisión los empleados siguen con sus tareas en la modalidad home office y la embajada se mantiene cerrada al público aunque se atiende on line. Algunos funcionarios políticos comenzaron a ir a la oficina durante algunas pocas horas y con medidas de sanidad e higiene estrictas. En el Colegio Mayor Argentino se mantienen alojados a argentinos que no pudieron regresar a la espera de que se reabran las fronteras y se retomen los vuelos.