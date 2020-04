-Un Presidente tiene herramientas como para no decirlo en una conferencia de prensa. Puede tener reuniones y trabajar con las empresas sin crear grietas y enfrentamiento que a la Argentina hoy no le sirven. Hay formas en las cuáles uno puede actuar. Entender cuál es la realidad, saber qué es lo que pasa en empresas grandes y chicas. Las empresas grandes, por más grandes que sean, no soportan una cantidad de sueldos. Hay empresas que no venían bien. Porque no podían tomar créditos. El problema económico no empezó hoy, se viene arrastrando desde el año pasado.