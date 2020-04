Por su parte, Myriam Bregman (PTS-FIT) dijo que si bien se está “ante un nuevo virus” hay “respuestas viejas del estado en salud, educación y endeudamiento”. “Tuvimos que hacer un amparo para que se le diga al gobierno de la Ciudad que un chico no puede tener los saquitos de té contados por los días hábiles. La sentencia que conseguimos, y esperamos que no se les ocurra apelar, dice que no les pueden dar lo mismo a un chico de 3 que a uno de 16”, comentó en referencia a las viandas de asistencia alimentaria que se brindan en los comedores escolares.