En el estado de Wisconsin, que celebrará elecciones primarias el martes 7 de abril, se enfrentan con dificultades inéditas. Más de 100 municipios no podrán abrir recintos de votación por falta de trabajadores; no se cuenta con guantes, alcohol en gel ni barbijos suficientes y, casi un millón de electores que solicitaron el voto por correspondencia no tienen certeza de que sus votos se contarán . El miedo paraliza a quienes tienen funciones electorales, voluntarios, partidarios y a los propios electores.