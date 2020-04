— No, me parece que son personalidades. Ella en los grandes dramas se ha corrido del escenario. Pero no sé, tampoco tiene un rol institucional que la obligue a estar en la trinchera. Con respecto al Presidente me parece que cada tanto hace lo que a mí me gusta, que es buscar más la cooperación como mecanismo de conducción de la sociedad, de conducción política, diría Perón. Y cada tanto se le pianta lo que él cree políticamente desde hace muchos años que es la ventaja de la confrontación, de buscar un enemigo. En esos momentos de confrontación la verdad que a mí me duele por la Argentina y en los momentos de cooperación, que son los más, lo aplaudo.