El Museo Malvinas Argentinas e Islas del Atlántico Sur fue inaugurado el 10 de junio de 2014 y está ubicado en el Espacio por la Memoria y los Derechos Humanos (ex ESMA) y por primera vez está dirigido por un ex combatiente, el periodista Edgardo Esteban. Desde el museo difundieron animaciones de las Malvinas, el himno nacional ejecutado por charanguistas desde sus casas, mensajes de publicaron una serie de videos con León Gieco como protagonista en los que homenajea a los ex combatientes, canta a capella “Sólo le pido a Dios” y una canción, ‘Nosotros y nada’, que dedicó "para los familiares de los chicos de Malvinas que nunca regresaron”.