La entrevista radial se hizo a las 9 y desde las 11 figuraba en el sitio web con el título “La CGT, dispuesta a negociar una baja de salarios para conservar empleos”. Cinco horas después, Daer aclaró sus dichos por Twitter: “En ningún momento la CGT pensó en bajar salarios y jamás estará de acuerdo en algo semejante, sea el contexto que sea”. Y agregó: “Lo que hay que establecer son parámetros generales para aquellos casos que no están asistiendo a trabajar, para que no quede a decisión individual del empleador y para que el trabajador no sea vea perjudicado”.