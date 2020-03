Y siguió: “Estamos viviendo en un momento de excepción y no tenemos que caer en el falso dilema de salud o economía. A mi me tocó ser funcionario en el gobierno de Néstor Kirchner Y antes de asumir había habido una caída del PBI superior al 11 por ciento. Pero nos pusimos a trabajar y levantamos la economía. Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más”.