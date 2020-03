Economista, ex ministro de Mauricio Macri durante su época de jefe de Gobierno -desde el perfil bajo se convirtió en su momento en un colaborador clave del ex presidente-, ex funcionario de María Eugenia Vidal en su primeros tiempos de la gestión bonaerense, Cenzón dejó el departamento de dos ambientes que compartió con su mujer y su hija en la ciudad española y volvió al país con los típicos achaques de una gripe. “Moco, tos, dolor de cuerpo, resfríos. Es difícil generalizar, pero nunca nada raro”, relata ahora a Infobae desde su casa, a 24 horas de recibir el alta médica, tras nueve días de aislamiento en un sanatorio porteño y después de haber dado positivo de Covid-19. Es decir, de coronavirus.