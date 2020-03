Las quejas sindicales comenzaron de manera reservada por una política salarial restringida, a tono con la crisis económica y las negociaciones con el FMI, pero de a poco empezaron a salir a la superficie. El primero que se animó fue Carlos Acuña, cotitular de la CGT y jefe de los trabajadores de las estaciones de servicio. Algunas de sus definiciones más críticas hacia el Gobierno: “Yo estoy viendo que en vez de preocuparse en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, nos están diciendo que hay que ser responsables y que no hay cláusula gatillo”, “la CGT no avala seguir con el sistema de sumas fijas", "No veo que se preocupen mucho por la deuda interna” y “En campaña se comprometen y después dan la espalda”. Su jefe político, Luis Barrionuevo, estuvo sugestivamente callado hasta que reapareció en febrero: “Tenemos esperanza en general, pero seguimos con ajuste más ajuste”.