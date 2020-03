Sin pasarse el micrófono como medida preventiva, Valenzuela y Macri llevaron las voces cantantes en la primera reunión. El intendente de Tres de Febrero se quejó porque no han recibido los pagos correspondientes de la Provincia para el SAME (el primer año corresponde 75% a la gobernación y el resto al municipio) y también cuestionó que no se implemente la Red AMBA para la atención primaria de la Salud en centros locales. Y Macri hizo un llamado de atención respecto al anuncio de Horacio Rodríguez Larreta para contratar terapistas. Solicitó acordar salarios para evitar el vaciamiento bonaerense y desequilibrios a favor de las instituciones sanitarias porteñas.