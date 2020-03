La medida implica que no se cuentan los plazos de las causas, que habrá una guardia mínima en los lugares de trabajo y que se podrá licenciar al personal que sea población de riesgo frente al coronavirus como quiénes no sean necesarios en la función esencial que se debe brindar. También que los abogados, a quiénes mañana les vencen plazos para hacer presentaciones o tenían audiencias, no tendrán que concurrir.