Unos días atrás, la llegada de un crucero a la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, provocó la alarma en la población, ya que el barco transportaba a cerca de 4 mil extranjeros y las autoridades locales no sabían si se debía aplicar o no el protocolo por el coronavirus, ya que los pasajeros no se habían sometido a ningún control sanitario hasta ese momento.