Algunos días se ve ir y venir de un lado al otro del Palacio, entre el despacho de Cristina Fernández con vista a la Plaza y la presidencia de Diputados, a dos mujeres: la camporista pampeana María Luz Alonso, “Luchi" para los más amigos, y la mendocina Anabel Fernández Sagasti. Ambas coordinan decisiones administrativas y políticas con Massa y con su secretario parlamentario, Eduardo Cergnul, una de las principales figuras en el nuevo esquema de Diputados que comanda el tigrense. Cergnul también trabaja en línea directa con otro leal K, el neuquino Marcelo Fuentes, secretario parlamentario del Senado de la Nación. Para no herir susceptibilidades, el ex jefe del extinto bloque de Unidad Ciudadana prefiere no hablar aunque camina los pasillos cargando carpetas y expedientes y coordina con la vice y el resto del bloque qué se puede o no votar. “Pregúntenle a Fuentes”, se escucha muchas veces sobre uno de los hombres que más conversa con Cristina.