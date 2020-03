Un informe reservado escrito para miembros del Instituto Internacional de Finanzas (IIF) asegura que llamó la atención a los bonistas extranjeros que el Bank Of America (BOFA) y el HSBC no participaran de las negociaciones junto a Guzmán. Ese reporte también advirtió que todavía era “opaca” la posición que asumiría Lazard en el proceso de reestructuración de la deuda externa. Lazard sabe que hacer, pero todavía no empezó porque su contrato aún no está en curso legal.