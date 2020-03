El abogado Roberto Herrera, defensor del arrepentido Leonardo Fariña y de Leandro Báez, denunció que en la noche del viernes desconocidos se acercaron a su auto en una moto y le dispararon cuando estaba por bajar del vehículo. “Ojo lo que vas a hablar de Lázaro. No te hagas el pelotudo”, le habrían dicho. El abogado contó que el tiro impactó en el auto y que uno de los desconocidos se bajó de la moto, levantó el casquillo y volvió a subirse para escapar. “Si me querían matar, me mataban”, dijo Herrera a Infobae.