El ex gobernador les pidió a los militantes “castigar la soberbia con un voto” y llamó a votar por la lista de “Lealtad Justicialista” que encabeza su hermano y que él apadrina. El nombre de la lista encierra también el mensaje que ha querido dar Gioja. En definitiva, puso en palabras una rivalidad que tuvo su germen cuando Sergio Uñac era su vicegobernador, en el período 2007-2015, y el ex intendente de Pocito empezaba a notar que no le daba vuelo para poder crecer más allá de los límites de su poder.