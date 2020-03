Los curas villeros, en contra del aborto: “Cuando se niega el derecho a vivir, todos los derechos humanos quedan colgados de un hilo”

Finalmente, el grupo de curas indicó que no alcanza con respetar la vida del niño por nacer sino que hay que trabajar aún más para que tengan una vida digna. “Es obvio, la propuesta de una vida digna no acaba con el nacimiento de la niña o el niño. Estos necesitan calor de familia-comunidad, necesitan nutrirse bien, necesitan jardín y escuela, necesitan acceder a la atención médica adecuada, necesitan que los clubes sean espacios sanos y dichosos donde desplegar sus potencialidades, etc. Y si en nuestra patria la mayoría de los pobres son niños y adolescentes, ellos deben ser los privilegiados”, concluyeron.