De este modo, quedará zanjado un debate que se originó en ámbitos judiciales que consideraron, razonablemente, que un decreto no podía imponer castigos especiales a quienes violen la cuarentena de 14 días que recomienda la OMS para confirmar que carece del nuevo coronavirus. Es que, ante el recrudecimiento de los contagios en países que tienen vínculo permanente con la Argentina, el Gobierno quiso dar un mensaje altamente restrictivo para que no quepan dudas del peligro al que nos enfrentábamos. Así, habrá un decreto como quería -y anunció- el Presidente, pero las penas serán las que ya estipula el código penal, de seis meses a dos años. Todo indicaría, entonces, que no habrá multas. Queda por conocer de qué modo se ejercerá el control cuando continúe esta fase de las medidas de contención.