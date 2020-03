La reciente libertad de Julio De Vido, que no dudó en tildarlo de “traidor” frente a las cámaras, activó un nuevo pedido de excarcelación de su ex subalterno, José López. Su defensa sostuvo que se estaba vulnerando el principio de igualdad y mencionó el caso del ex ministro de Planificación. Los jueces del Tribunal oral Federal 1 rechazaron ese planteo. Y lo hicieron en duros términos.