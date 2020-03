Según Canicoba Corral, “pretender que esa intervención por parte de quien no había tenido contacto con la contratación y pago de los proveedores de los servicios implique un conocimiento o juicio respecto de la validez o autenticidad de los documentos presentados para respaldar gastos, aparece como una exigencia desmedida de quien tiene a su cargo la superioridad dentro de una repartición no sólo verifique el cumplimiento de la obligación de presentar la documentación respiratoria sino que además en cada caso confronte su autenticidad, aun cuando a simple vista no aparecían signos de falsedad”.