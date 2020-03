El ex ministro de Economía de Cristina Fernández y ex embajador en Washington de Mauricio Macri, Martín Lousteau; el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli; el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá y los ex gobernadores Maurice Closs y Alberto Weretilneck son cinco de los diez senadores que integrarán la comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa.