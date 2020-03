El primer gran escenario fue la crisis de la justicia federal de Comodoro Py, que fue objeto de feroces críticas, medidas de auditoria, propuestas de cambios durante todo el año 2018. El 2019 comenzó con un discurso del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien dijo que el Poder Judicial no tenía legitimidad, como si él no formara parte del mismo, y no fuera la cabeza de ese poder. Continuó con la paralización del Consejo de la Magistratura, los cortes de servicios, paros continuados del gremio, declaración de emergencia, quejas de los Colegios de abogados y un silencio absoluto por parte del presidente de la Corte que, dicen los jueces, no se hizo cargo de solucionar esa falta de legitimidad que diagnosticó.