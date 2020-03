En el mismo día en que el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli dijo que “el campo es el responsable de la crisis y estamos orgullosos de que nos ataquen”, el diputado bonaerense se mostró por demás prudente. “Hay que ser cuidadosos en las formas porque no todo es lo mismo y en un proceso como está el país, si hay sectores hiperminoritarios que no van a querer aportar, no hay que engrosarles las filas. Me parece que hay que ser muy cuidadosos”, dijo.