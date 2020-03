La parte de De Vido puede ser salvada en esta discusión porque la acusación en su contra todavía no comenzó. El ex ministro fue liberado el miércoles y ayer cuando se presentó en los tribunales de Comodoro Py dijo que los juicios no deben continuar: “ Todas las instrucciones se llevaron adelante durante el gobierno de Macri fueron absolutamente orquestadas a partir del lawfare. Todas esas instrucciones deben ser anuladas, por lo tanto no deben continuar ninguno de esos juicios orales ”.