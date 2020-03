Interrogada por el fiscal Roberto Salum, de la UFI AMIA, la mujer sostuvo que el comprador “era una persona de tez morena” y dio un dato novedoso: “Recuerdo que tenía otra tonada, que no era como nosotros. Creo que traía una boina…”. Y agregó: “En ese momento me pareció... no sé, como esas tonadas... Igual no sé mucho de idiomas. Capaz me puedo confundir. Esas tonadas tipo árabes o... no sé, como de esos lugares”.