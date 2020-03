La media sanción se votó tras un escándalo en Diputados el jueves pasado. Primero Juntos por el Cambio había reclamado en comisión incorporar una cláusula transitoria para ‘proteger’ a los jueces actuales de manera que con la reforma no se empujara un recambio que habilitara designaciones más amigables con el poder de turno. El tema llegó al recinto sin esa concesión. Radicales, macristas e incluso parte del bloque Federal no bajaron al recinto donde el Frente de Todos reunió, con dificultad, 129 diputados en sus bancas. Tras el quórum los opositores se sentaron en las suyas pero al advertir la presencia del ex gobernador Daniel Scioli reclamaron que ya no podía ser parte. Scioli se defendió, explicó que aún no había presentado su renuncia como diputado y que los viajes a Brasil los había realizado en calidad de futuro embajador y no en ejercicio de esas funciones. Mario Negri, jefe del Interbloque, avisó que se levantaban y denunció la situación.