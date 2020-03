Según fuentes de la empresa y lo manifestado por la compañía en el expediente judicial, el Estado incumplió con todas sus obligaciones. Por su parte, Correo Argentino S.A. estaba obligado a realizar una inversión anual no inferior a 25 millones de pesos y al pago de un canon anual total de 101, 2 millones de pesos. De acuerdo a lo que surge de los balances aprobados por los accionistas, a menos de dos años de celebrado el contrato de concesión la firma realizó inversiones por algo más de 126 millones de pesos. El total de la inversión realizada hasta el quite de la concesión fue de más de 330 millones de pesos según el Tribunal de Tasación de la Nación. Asimismo, durante los primeros dos años de concesión, CASA canceló los cánones comprometidos. De acuerdo con lo que pudo reconstruir Infobae, en 1999 los incumplimientos del Estado Nacional habrían desencadenado una crisis financiera de la compañía que no canceló en forma regular el cánon y la posterior cesación de pagos que derivó en el concurso preventivo en septiembre de 2001.