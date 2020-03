Los principales dirigentes de la Mesa de Enlace aseguraron hoy que “no va a haber lugar" para protestas por parte del campo “porque todavía no está cerrado el aumento” a las retenciones para la soja que anunció el presidente Alberto Fernández, aunque reconocieron que “el enojo” entre las organizaciones agrarias “es muy grande” y advirtieron que no es conveniente avanzar con un conflicto porque “uno sabe dónde comienza, pero no dónde termina".