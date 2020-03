Sin embargo el último viernes después del mediodía el Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado en el que anunciaba la propuesta al Congreso del nombre del ex diputado y ex ministro de Economía Jesús Rodríguez para que pase de auditor, cargo que ocupó los últimos años, a titular de la AGN. A los dirigentes del PRO los sorprendió y enojó la noticia que aseguran no les fue comunicada ni fue consensuada previamente. Era vox populi la pelea que el centenario partido daría por esa silla aunque no habían alcanzado un acuerdo en ninguna de las reuniones de Juntos por el Cambio.