En declaraciones a la agencia Télam, Snopek aseguró que no recibió órdenes ni del Presidente ni de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, an te distintas declaraciones de miembros del Gabinete nacional pidiendo la liberación de Milagro Sala, ju nto a una propuesta del ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, en la oposición no dudan de que hay un intento hegemónico de parte del Frente de Todos contra las provincias que están gobernadas por Juntos por el Cambio.