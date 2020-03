Sin embargo, Solá resaltó: "Nosotros somos parte del Grupo de Lima, un grupo que está desorientado. Se habla de cambiar las actitudes porque no tuvo éxito. Para nosotros, cambiar significa que se reduzcan las sanciones a Venezuela, en especial las norteamericanas, y eso no está ocurriendo. Sin esa reducción no hay diálogo posible y sin diálogo no hay acuerdo. Sabemos que Maduro está negociando como parte de la oposición y que se avanza hacia elecciones legislativas”.