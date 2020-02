La decisión de la institución educativa no pasó inadvertida por la oposición. El senador nacional de la UCR por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, no dudó en expresar su repudio: “La UNTdF no puede desconocer el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que concluyó que hubo ‘operaciones dolosas’ e ‘irregularidades graves’ en las elecciones del pasado 20 de octubre en Bolivia”, y agregó que “Evo Morales no puede ser destacado por su labor como referente político latinoamericano cuando está enfrentando un proceso judicial por delitos de terrorismo y fraude electoral”. El legislador radical consideró “una vergüenza que se premie a un hombre acusado por graves delitos de sedición, terrorismo y fraude electoral”.