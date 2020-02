En el voto del juez Hornos se lee: “En lo que respecta al recurso de casación articulado por el Ministerio Público Fiscal contra la decisión del juez de ejecución que viene a estudio, en primer lugar no puedo dejar de observar desde una perspectiva antropocéntrica del derecho penal, como espacio de resolución de conflictos humanos de creciente complejidad, el comprensible grado de controversia que pone al desnudo la posibilidad de incorporación del interno Eduardo Emilio Kalinec, condenado por la comisión de una pluralidad de gravísimos crímenes contra la humanidad durante la última dictadura; controversia que no sólo incluye a sus víctimas directas, sino que atraviesa también a la sociedad en general en virtud de la indeleble impresión en la memoria colectiva que significaron los hechos por los que Kalinec fue investigado, juzgado y condenado, y alcanza incluso a los aspectos más íntimos de los vínculos humanos y familiares, como quedó en evidencia durante la audiencia oral de informes celebrada por ante esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal el pasado 19 de febrero. Esta perspectiva, así como la particular naturaleza de los delitos que constituyen el antecedente del proceso de ejecución bajo análisis, conllevan necesariamente la exigencia a los magistrados intervinientes de adoptar el máximo nivel de cautela en el estudio de los casos que llegan a sus estrados, a fin de conjurar toda posibilidad de que los derechos de las partes involucradas, y de todo aquél a quien la ley acuerda legitimación para intervenir en el trámite, resulten menoscabadas; o de que se coloque al Estado Argentino en riesgo de incurrir en responsabilidades internacionales en virtud de los compromisos asumidos…Con este norte, no puedo dejar de señalar que la tramitación del presente incidente se ha apartado sin fundamento válido de las disposiciones de la denominada “Ley de Víctimas” (ley 27.372), razón por la cual corresponderá anular la decisión”.