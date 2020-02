Infobae se comunicó con Ezequiel Lowden, presidente de la entidad, cargo que ocupa desde que el organismo adquirió calidad de personería jurídica a fines de 2018. Su historia de vida se quiebra el 21 de septiembre de ese mismo año. Estaba volviendo a su casa con un grupo de amigos después de festejar el Día de la Primavera cuando estacionado con su auto lo aborda e intercepta un delincuente. “Se me pone al lado en la ventanilla del acompañante y con un arma me exige dinero y el auto. Cuando me bajo del vehículo, me pega un tiro en la pierna. Producto de esa herida, estuve al borde de la muerte. No me resistí ni nada, simplemente hice lo que me había pedido”, contó.