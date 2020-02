Por algo Roberto Lavagna afirmó hoy que “no es un momento adecuado para el Consejo Económico y Social”, la instancia de diálogo tripartito a la que apostaba el Gobierno para el segundo trimestre del año con el fin de acordar, en principio, niveles razonables de aumentos de precios y salarios, además de fijar otras variables de la economía y del empleo. “Le he dicho (al Presidente) que no creo que este sea un momento adecuado para el Consejo Económico y Social porque veo en los distintos sectores, empresarios, sindicales, en todos en general, una actitud de no querer ceder en nada, y defender los derechos y lo que en este momento tienen es asegurar que el país no va a salir del estancamiento que ya va camino a una década”, dijo el ex candidato presidencial.