-No quiero juzgar la política de un gobierno extranjero, pero efectivamente es uno de los problemas. El tema ambiental es un capítulo fundamental del acuerdo. Las deficiencias en la materia y la deforestación del Amazonas son elementos críticos que no ayudan al acuerdo. Sin embargo, creemos que la firma es la garantía, ya que el gobierno brasileño tendrá que estar a la altura y cumplir lo firmado. Por otra parte, si bien es cierto en cuanto a Bolsonaro que hay cierta preocupación en las embajadas europeas por los temas de medio ambiente y los derechos humanos, esto bien podría ser la gran excusa de aquellos que igualmente se opondrían al acuerdo. Quiero decir, si no fuera esto, sería otra cosa.