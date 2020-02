-No fuimos consultados. Informalmente hubo alguna charla pero no se escuchó nada de lo que dijimos. Y acá entran en juego dos garantías centrales que hacen al Poder Judicial: la independencia y la eficacia. El Poder Judicial es un poder el Estado y su realidad futura no puede ser modificada de un día para otro, sin ser consultado. Como poder del Estado, tenemos la obligación de controlar al Poder Ejecutivo y al Legislativo, controlar que ellos no incumplan las normas constitucionales y las leyes. No se pueden meter en nuestra planificación de vida, de un día para el otro, y dejarnos como que no existimos. No me parece que esa sea la forma.