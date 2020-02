A fines de enero, Caputo se había expresado sobre la negociación de la deuda bonaerense que tuvo en vilo a Axel Kicillof. Tras evitar el default, el ex ministro de Macri elogió la gestión del gobernador kirchnerista. “Está claro Axel K encaró mal este proceso, tal vez por desconocimiento. Pero al final reculó y terminó tomando la decisión más conveniente para la Provincia. Y eso, más allá de las chicanas y bromas por las formas, es la señal más importante a tener en cuenta”, afirmó en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter. Quince días antes, Caputo ya se había expresado sobre este tema en la misma red social: “La deuda la tomó la Provincia. No (Daniel) Scioli o (María Eugenia) Vidal. Y conviene pagarla. Porque perder el financiamiento perjudica al que menos tiene. El que tiene plata no lo necesita. No es casualidad que los países que crecen sostenidamente son los que sus ciudadanos tienen acceso al crédito”.