De esta manera, Casación viene a terminar con la insólita polémica que se generó alrededor de la causa de los cuadernos y sus anexas y que generó una disputa entre jueces en donde no se sabía quién iba a quedar a cargo de la revisión de las causas ligadas a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ex ministro De Vido y los empresarios y ex funcionarios que se arrepintieron cuando aparecieron los cuadernos del remisero de Roberto Baratta.